「シェルビー・アメリカン・コレクション」でキャロル・シェルビーの世界にどっぷり浸かる

自動車博物館の世界において、単一ブランドコレクションは特別な位置付けにある。一企業の機械だけでなく、それを生み出した人々もまた称えられる。こうした博物館は、車が単なる移動手段以上の存在であることを思い出させてくれる。すなわち、人間の創造力と野心の表現であり、そのブランドあるいは創始者という唯一無二の視点を通してこそ理解できる存在なのだ。

【画像】コブラやGT40など、キャロル・シェルビーにまつわる車両が収まる殿堂「シェルビー・アメリカン・コレクション」（写真7点）

コロラド州ボルダーにあるシェルビー・アメリカン・コレクションには、AC、シェルビー、フォード、サンビーム、デ・トマソなど複数メーカーの車両が収蔵されている。しかし、それらを結びつける共通点はひとつ−キャロル・シェルビーと「フェラーリを打ち負かす」という彼の目標である。シェルビーは、フェルディナント・ポルシェ博士やエットーレ・ブガッティのような技術的才覚のおかげで成功したわけではない。むしろ宿敵エンツォ・フェラーリに近い存在だった。すなわち、優れた才能を持つ人々を周囲に集め、自らの夢を実現する知性を備えたカリスマ的リーダーだったのである。

シェルビー・コレクションの始まり

エグゼクティブ・ディレクターのスティーブ・ヴォルクは、1996年にシェルビー愛好家たちと共にこのコレクションを設立した。その使命は「1960年代のモータースポーツの姿を変えたコブラ、シェルビー・マスタング、フォードGT40の豊かな遺産」を称えることにあった。ヴォルク自身と友人たちが所有していた車両を中心に始まったコレクションは、その後は著名なシェルビー・コレクターたちからの貸与や寄贈によって展示を拡大してきた。「シェルビー・アメリカン・コレクションは、シェルビー・コブラ、フォードGT、マスタングGTに関するあらゆるものの中で、疑いようもなく最高のコレクションだ」と語るのは、元シェルビー・クルー兼ドライバーのアレン・グラントである。

ヴォルクがシェルビーのレーシングカーに興味を抱いたのは高校時代だった。友人が427コブラ、GT40（シャシー1068）、そしてマングスタを所有していたのだ。「あの車たちで散々遊び回った。そして、完全に魅了されてしまった」と彼は振り返る。「いつか必ず、自分もこれらの車を何台も所有すると誓ったんだ」。後に、ボルダーへ移住し、データストレージ関連会社を立ち上げて成功を収めたヴォルクは、コブラとGT40を手に入れるという少年時代の夢を実現した。そして、SCCAでコブラを走らせた最後期のドライバーの一人であるマレー・レーシングのビル・マレーと組み、複数のコブラとGT40をレース活動に投入した。

1980年代後半、コブラの価格は上昇し始めていたとはいえ、まだ手の届く存在だった。ヴォルクは、重要なコブラのレーシングカーを数台入手しただけでなく、シェルビー関連のメモラビリア、部品、型まで収集していた。ヴォルクは膨大な量のコブラ関連資料を集めたが、当初そこに明確な目的はなかった。しかし、次第にビジョンが形を成していく。「シェルビーが成し遂げたこと−FIA選手権、USRRC、SCCAの勝利−を学べば学ぶほど、彼とそのチームがアメリカのために成し遂げたことに畏敬の念を抱くようになった」とヴォルクは語る。

ヴォルクが初めてキャロル・シェルビーと出会ったのは1980年代、ロード・アトランタで元トム・ペインのファクトリーチーム車両を走らせていた時だった。シェルビーがふらりとヴォルクのピットに現れ、そこから彼らの友情が始まった。その関係は10年続き、1995年、ヴォルクはカリフォルニア州ガーデナにあるシェルビーのオフィスを訪ね、ある提案を持ちかける。「あなたの功績を讃える博物館を作ろうと考えています。ただ、あなたの支持が得られないのであれば、実現したくはありません」

シェルビーはそのアイデアを大いに気に入り、ヴォルクにこう言った。「スティーブ、協力しよう。資金面ではないが、立っていられる限り、できることは何でも手助けする」。そして彼はその言葉通り、2012年に亡くなるまで数多くの博物館のイベントに姿を見せ続けた。

シェルビーにまつわるあらゆる車両が揃う

コレクションへ車両を貸与してきた最も熱心なコレクターの一人が、ユタ州のラリー・H・ミラーである。彼は、現存最古のフォードGT40（GT40として初めてレースに勝利した個体でもある）、最初に勝利を収めたMkⅣ、さらに”ガーニー・クーペ”ことCSX2299など、歴史的に極めて重要な車両を提供してきた。

「ラリーはレースにも収集にも並々ならぬ情熱を持っていた」とヴォルクは語る。「我々が欲しい車を見つけると、ラリーが購入して博物館に置いてくれた。現在展示されているのは彼の車だけではなく、他の寄贈者による車両もある。ラリー・ミラーは2009年に亡くなったが、車両は現在もミラー・ファミリー・オートモービル財団から貸与されている。開館当初、展示車両はわずか9台しかなかった。その後、トムとカレン・ベンジャミンがケン・マイルズのUSRRCマシン、CSX2431を加えようと申し出てくれた。そして、そこから一気に話が広がったんだ。今では、自分の車を展示したいという人たちの順番待ちまでできている。でも、こちらには建物が二棟しかないんだよ」

博物館には、シェルビー自身が製作した車、あるいはシェルビー・アメリカンがレース用に仕立てた極めて重要な車が数多く収蔵されている。「シェルビー・コレクションは、おそらくこの国で最高の存在だと思う。実際にレースで実績を残した本物の車両を展示しているのは彼らだけだからね」と、シェルビー・デイトナ・クーペのデザイナー、ピーター・ブロックは証言する。

コレクションには、シェルビー・アメリカンが関わったあらゆるメーカー、あらゆるモデルの車両が並んでおり、そのすべてを紹介することは不可能だ。だが、その中でも、とりわけ重要な存在を挙げていこう。

すべての始まりとなったコブラ

CSX2000は、史上初のコブラ・プロトタイプである。英国のACカーズがシェルビーから細かな指示を受けて製作し、「Carroll Shelby Experimental 2000」という識別名を与えられていた。当初は、ジャガー・Eタイプ同様サリスベリー製デフとインボード式リアブレーキを採用する設計だったが、あまりに扱いが難しいと判断され、最終的にはアウトボード式へ変更された。プロトタイプがアメリカへ到着すると、ディーン・ムーンのスピードショップで仕上げが行われた。車体は当初パールイエローに塗装されていたが、シェルビーはすでに大量のコブラが完成しているという印象を世間に与えたかった。そのため、ロードテストを行う雑誌ごとに車体のカラーを塗り替えていたのである。1962年のロードテストには青や赤、黄色のコブラが登場するが、実はすべて同じCSX2000だった。

最初の勝者：GT/103

GT/103は、フォードGTとして初めてレースに勝利した車であり、おそらくシェルビー・アメリカンが手がけた車両の中でも最も重要な一台である。

1964年、フォードは新型フォードGTを投入し、トップ・プロトタイプクラスでフェラーリ打倒を狙っていた。しかし、1964年シーズンは惨憺たる結果に終わる。チームは一勝も挙げられなかったばかりか、参戦したレースを一度として完走できなかった。

シーズン終了後、ヘンリー・フォード2世から事態収拾を任されていたレオ・ビーブは、コブラで成功を収めていたシェルビーにプログラム引き継ぎを命じる。当時走っていたGT/103とGT/104の2台は、アメリカ流ホットロッダーたちの手腕を見るべく、シェルビー・アメリカンへ送られた。

「シェルビー・アメリカンに持ち込まれた時には、その二台は完全にボロボロだった。ナッソーを走った直後で、状態は最悪だったんだ」とヴォルクは語る。「シーズンの内容は散々で、フォードはジョン・ワイヤーを解任し、シェルビーにこう言った。”デイトナまで7週間ある。何とかしろ”」

チーフエンジニアのフィル・レミントン指揮のもと、ケン・マイルズの卓越した開発能力を最大限活用しながら、チームはリバーサイドやウィロー・スプリングスを往復して様々な改良を試した。彼らはそのマシンを徹底的に作り直し、まともに走れなかったマシンを、チャンピオンシップを争える存在へと完全に変貌させたのである。

シェルビー仕様となったGT/103は、ケン・マイルズとロイド・ルビーによってデイトナで初勝利を挙げる。さらに1カ月後、マイルズとブルース・マクラーレンのコンビでセブリングのクラス優勝も果たした。その夏、ヨーロッパではモンツァで4位に入り、その後パイロットのウィリアム・ワンダーへ売却される。ワンダーはこのGT/103をデイトナ、セブリング、ブリッジハンプトンで走らせ続け、1970年デイトナ24時間では総合8位を記録している。

ハリウッド・コブラ

コレクションに収められたコブラの中でも、CSX2128ほど華やかな経歴を持つ車は少ない。1963年のセブリングでレースデビューを果たし、ステアリングを握ったのは”オール・アメリカン・ヒーロー”ことダン・ガーニーだった。車体は当初、ピットクルーが見分けやすいよう、ピーター・ブロックによって黒地に黄色のストライプが入れられていた。またこの個体は、新型289ciエンジンとラック&ピニオン式ステアリングを採用した最初のコブラでもあった。不運にもオイル漏れに見舞われ、最終的な順位は総合28位に終わっている。

リップ・コーズのアルバム「Hey Little Cobra」のジャケットを飾った後、CSX2128は1963年のSCCA Aプロダクション・タイトル獲得にも貢献した。その年の8月、シェルビーの若き社員だったアレン・グラントは、カリフォルニア州ウォルナットクリークのディーラー、コヴェントリー・モータースへCSX2128を売却する。ただし条件があった。ACブリストルで成功を収めていたグラント自身が、その車をレースで走らせることだった。「ファクトリーチームを出し抜きたかったから、特別なエンジン用に追加で500ドル上乗せさせた」とグラントは振り返る。「その時、ACブリストル時代の全レースで一緒だったジョージ・ルーカスに電話して、クルーチーフを頼んだ。彼はコルヴェアに飛び乗ってやって来て、うちのソファで寝泊まりしていたよ」

そのジョージ・ルーカスこそ、後に映画監督として名を馳せる人物であり、「アメリカン・グラフィティ」では友人グラントをモデルにしたキャラクターまで登場させている。

物議を醸したフィニッシュ

フォード製7.0リッターNASCARエンジンを積むGT40 MkⅡは、1966年シーズン用にわずか11台しか製造されなかった。そのうち実際に勝利を収めたのは2台のみである。P/1015はその一台で、1966年のデイトナをケン・マイルズ／ロイド・ルビー組で制している。その年のル・マンでもマイルズは再びP/1015をドライブした。そして、後に映画「フォードvsフェラーリ」（英国題「Le Mans 66」）によって広く知られることになる、あの物議を醸したフィニッシュの中心人物となった。優勝はマクラーレン／エイモン組のMkⅡに与えられ、マイルズとデニー・ハルムのP/1015は敗者として記録されたのである。

MkⅣの初勝利

1966年にル・マン制覇を成し遂げたにもかかわらず、フォードはフェラーリに対する優位を維持するため、さらに抜本的に新しいマシンが必要だと考えていた。1965年、ミシガン州ブライトンのカークラフトでは先進的な”Jカー”計画が始動する。航空機用グレードのアルミハニカム構造による軽量化を特徴とし、シェルビー側ではファブリケーターのフィル・レミントンが重要な役割を果たしていた。

長い開発期間の中では、ケン・マイルズが悲劇的な事故で命を落とす出来事もあった。そして1967年、新たにフォードGT MkⅣと名付けられたマシンが、マリオ・アンドレッティとブルース・マクラーレンのドライブでセブリングに姿を現す。シャシーナンバーJ-4は、新型シャパラル2FやフェラーリP4を圧倒する速さを即座に示し、2位のフォイト/ルビー組のGT40 MkⅡに12周差をつけて優勝した。MkⅣは全部で8台のみ製造され、参戦した2レースをいずれも制している。

シェルビーとその仲間たちの功績

コレクションに並ぶ車は実に印象的だが、そこにはキャロル・シェルビーが集めた多彩なチームの姿も映し出されている。メンバーそれぞれが独自の才能を持ち寄り、まずはアメリカで、そしてやがてヨーロッパでライバルを打ち破るという共通の使命に貢献した。著名な歴史研究家であり、フォードGTの権威でもあるマイク・テスキーは、その功績をこう位置づける。

「シェルビーは”新世界”をヨーロッパに持ち込んだ。彼のチームはヨーロッパ勢から敬意を勝ち取り、アメリカのモータースポーツを彼らと同じ水準に引き上げ、やがてそれを超えてみせた。そのやり方は実にアメリカ的で、少々大胆不敵であり、独自の流儀に満ちていた。しかし彼は、自動車史に名を刻む伝説たちと肩を並べる資格を勝ち取った。そして、彼自身の功績も、彼が周囲に集めた人々の功績も、モータースポーツ史に深く刻まれている」

詳しくは、shelbyamericancollection.orgへ。

Words: Harry Hurst Photography: Evan Klein