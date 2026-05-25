阪神・森下翔太が好返球　左翼起用でも強肩披露、二塁で走者刺す









阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの森下翔太は24日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「3番・左翼」で先発出場。2回に、先発の才木浩人を救う好守備を見せた。











0‐0で迎えた巨人は2回裏、この回先頭の4番ボビー・ダルベックが、才木浩人の甘く入った151キロのストレートを引っ張って捉えた。



痛烈な打球は三塁線を抜け、長打コースへと飛ぶ。これに対し、左翼の森下が打球を処理するや鮮やかな送球を二塁へ送る。



二塁ベースカバーに入った中野拓夢へ、森下の返球がストライク送球で届く。ダルベックもスライディングも空しく、見事タッチアウトとなった。



イニングの先頭打者だけに、試合の流れを相手に渡さない上でも価値の高いプレー。それを物語るように、才木は森下に対してグラブをはめた左手を掲げて感謝を示した。



森下の左翼でのスタメン出場は、2025年6月28日の東京ヤクルトスワローズ戦以来となるが、守備位置の変更も全く関係ないマルチぶりを披露した。



この試合、阪神は黄金ルーキーの立石正広を「1番・三塁」でスタメン起用。立石を本職で守らせるべく、左翼・森下、右翼・佐藤輝明と両主砲の守備位置をスライドさせた。



今季初めて右翼に入った佐藤輝も、5回に浅野翔吾の打球を見事な追い方でランニングキャッチ。急造とは思えない外野守備を見せ、王者阪神の底力を随所に感じた試合だった。

























【動画】左翼でも光る強肩！森下翔太の“超好返球”がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













どこを守ってもスゴい



レフトでの出場は昨年6月28日以来

森下翔太 レーザービームで二塁封殺！



⚾️巨人×阪神

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】