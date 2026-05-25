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デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手が、チームの低迷により今夏のトレード期限で放出される可能性が浮上している。そこで、先発投手陣に故障者が続出しているロサンゼルス・ドジャースが獲得に動くかもしれない。メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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開幕前のタイガースは、プレーオフ争いに加わるチームと見られていた。そのため、今季が球団保有最終年となるスクバルについても、MLB各球団から関心がありながら、放出せずに抱える理由があった。











しかし、現在はア・リーグ中地区で最下位、ワイルドカード圏内からも5ゲーム差ほどと苦しい立場にある。シーズンの流れが変わらなければ、負傷離脱中とはいえ、圧倒的な実績を誇るスクバルをトレードに出す可能性は十分にある。



そこで、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手らが離脱しているドジャースが獲得に動くかもしれない。山本由伸投手や大谷翔平選手に加え、サイ・ヤング賞級の左腕が加われば、ポストシーズンへ向けた投手陣はさらに強力になるだろう。



注目の集まるスクバルとドジャースの動向について、コロマ氏は「ドジャースには、すでに負傷者リスト（IL）入りした先発投手が数名いる。もしスクバルがトレード期限までに完全復活できれば、彼は容易にローテーションの座を確保できるだろう」と言及した。





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