















トロントで生活していると、今年はこれまでとは違う変化を感じる瞬間が増えた。球場だけではない。スーパーのレジでも、病院でも、街中の会話の中でも、「カズ」「オカモト」という名前が自然と聞こえてくる。岡本和真の加入は、ブルージェイズだけではなく、この街の空気そのものを少し変え始めている。（文・Chika Katoh）



「カズ」という名前が街に広がっている

[caption id="attachment_265143" align="alignnone" width="380"] ロジャーズ・センター周辺【写真提供：Chika Katoh】[/caption]











今年、トロントで最も耳にする日本語のひとつが、「岡本和真」という名前かもしれない。



もちろん、球場では毎日のように名前が飛び交う。テレビ中継でも、スポーツニュースでも、ブルージェイズ関連の話題には必ずと言っていいほど彼の存在が出てくる。



けれど驚いたのは、それが野球の世界だけに留まっていないことだった。



スーパーの店員さんに「ブルージェイズ好きなの？」と聞かれ、「夫がチームに関わっているんです」と答えると、「Oh, Kazuma Okamoto！」と返ってくる。病院で雑談をしていても「今年のブルージェイズは岡本がいるよね」と話題になる。



去年までは、こうした会話はほとんどなかった。



一人の日本人選手の加入が、ここまで街の日常会話に入り込んでいる。その変化を、私はトロントで生活する中で強く感じている。







多文化都市・トロントだからこそ生まれる“熱”



トロントという街は、とても多国籍だ。街を歩けば、英語だけではなく、さまざまな言語が聞こえてくる。



日本食、インド料理、ベトナム料理、タイ料理…。世界中の文化が当たり前のように共存している。



ワーキングホリデーで暮らす日本人も多く、日本語が聞こえてくる場面も少なくない。











だからこそ、この街には「違いを受け入れる空気」が自然と根付いているように感じる。自分とは違う文化や背景を持つ人を、応援しようとする。トロントには、そんな温度感がある。



岡本選手が注目されているのは、単に“MLBプレーヤーだから”という理由だけではないのだと思う。日本から来たスター選手が、この街で挑戦している。その姿そのものに、多くの人が共感し、応援したくなっている。



ブルージェイズに所属した日本人選手は、岡本選手を含めて10人目になる。メジャーリーグという多国籍な世界の中でも、トロントは特に日本人選手への受け入れが温かい街だと感じる。





球場に増えた「日本の景色」

[caption id="attachment_265142" align="alignnone" width="380"] ブルージェイズショップで売られている岡本和真のユニフォーム【写真提供：Chika Katoh】[/caption]











今季、球場の景色も少し変わった。日本メディアや日本人ファンの姿を、昨年より明らかに多く見かけるようになった。



グッズショップには、日本語表記のTシャツが並ぶ。そこには「岡本和真」という文字が大きくプリントされている。以前のブルージェイズショップでは、なかなか見られなかった光景だ。



[caption id="attachment_265141" align="alignnone" width="380"] ブルージェイズショップで売られている岡本和真のTシャツ【写真提供：Chika Katoh】[/caption]





球場で写真を撮る日本人観光客の姿も増えた。岡本選手のユニフォームを着て歩くファンを見ると、「日本人選手がここにいる」という実感が改めて湧いてくる。



そして印象的なのは、サインを求めるのが日本人だけではないことだ。現地の子どもたちも、「カズ！」と声をかけながら集まっていく。“日本人選手”という枠を超えて、一人のメジャーリーガーとして愛され始めているのを感じる瞬間だ。





岡本和真の加入が変えた“トロントの空気”

[caption id="attachment_261485" align="alignnone" width="1200"] トロント・ブルージェイズの岡本和真（写真：Getty Images）[/caption]











メジャーリーグは、単なるスポーツではない。選手一人の存在が、街の空気や、人々の会話、球場の景色まで変えていく。



岡本和真という選手がトロントに来たことで、この街には新しい熱が生まれている。



そして同時に、日本人として誇らしい気持ちにもなる。異国の地で、日本を代表して戦う姿がある。その背中を、多くの人が見ている。



プレッシャーは計り知れないはずだ。それでも岡本選手は、必要以上に感情を見せることなく、淡々とグラウンドに立ち続けている。



だからこそ、人は応援したくなるのかもしれない。



多様な文化が共存する街・トロントで、日本人選手が自然に愛され、受け入れられていく。その光景そのものが、私はどこかこの街らしいと感じている。











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