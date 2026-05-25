







2024年の現役ドラフトで埼玉西武ライオンズへ移籍した平沢大河内野手が、プロ11年目の今季に存在感を放っている。複数ポジションをこなしながら打率3割超と結果を残す背景には、悔しさを味わった昨季の経験と、打席での明確な意識があった。“逆襲”のシーズンを歩む現在地に迫る。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：平沢大河

1997年生まれ、宮城県出身。仙台育英高では3年夏の甲子園で準優勝を経験し、2015年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団。2024年オフに現役ドラフトで埼玉西武ライオンズに移籍し、プロ11年目の今季にブレイクの兆しを見せている。



「出来すぎかなと思います」プロ11年目での逆襲

[caption id="attachment_265620" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの平沢大河【写真：産経新聞社】[/caption]











埼玉西武ライオンズの平沢大河内野手が、バットで存在感を示している。4月5日に一軍へ昇格すると、今季初出場となった同7日のソフトバンク戦で2安打。19日の日本ハム戦では本塁打を含む4安打と大暴れし、以降はスタメン出場を続けている。



さらに5月6日の試合でも4打数3安打で、今季5度目の猛打賞をマークした。お立ち台でも「いい状態は続いているんですけど、これを継続してチームの勝利に貢献できるように頑張ります」と意気込み。好調の要因については「出来すぎかなと思います。打席で自分のやることが明確になっている」と、打席での整理を挙げた。



ここまで33試合に出場し、打率.305、2本塁打、11打点、出塁率.364、長打率.432（5月24日終了時点）。昇格後に出場機会をつかみ、バットで起用に応えている。



好調な数字が並ぶ中でも、平沢は「継続」の難しさを口にする。



昇格後の手応えは「いい感じで来てますし、チームの戦力になれてるのかな」としながらも、「これを継続するのが一番難しい」。結果を残せば、相手の攻め方も変わる。「そこにしっかり対応できれば」と、今の状態を一時的なものに終わらせないことを見据えている。



その継続への意識の背景には、これまでの歩みも重なる。







「悔いの残った1年」 現役ドラフト移籍後に待っていた“試練”

[caption id="attachment_265556" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの平沢大河【写真：編集部】[/caption]











ロッテ時代の2018年には112試合に出場したが、その後は出場機会が限られるシーズンもあった。



2024年オフに現役ドラフトで西武へ移籍し、1年目の昨季はオープン戦を含めてチャンスを得て、開幕一軍に名を連ねたが、コンディション不良で開幕日に離脱。「すごく悔いの残った1年だった」。一軍で結果を残すこと、そしてシーズンを通して戦い続けることの難しさを知っているからこそ、今季の好調にも浮かれすぎることはない。



悔いが残った一方で、西武のチームメートへの感謝もある。長く過ごしたロッテを離れ、新しいチームに移ることには「もちろん不安もあった」。移籍についても「野球選手をやっていたら移籍はつきもの。ずっとそこでやれるわけでもないので」と受け止めていたが、実際に環境が変わる不安は小さくなかった。



そうした中で、移籍直後からチームメートが声をかけてくれたことは支えになった。「みんな話しかけてくれて、すぐに溶け込めた感じはあって。いいチームだなと思いましたし、ありがたかった」。チャンスを得ながら怪我で離脱した昨季の悔しさには、支えてくれたチームに応えきれなかった思いも重なる。



だからこそ、今季は開幕を二軍で迎えた中でも、やるべきことははっきりしていた。悔しさはあったが、「シーズンが始まれば必ず入れ替えはあるので、その時に一番に呼んでもらえるように」と、ファームで結果を残すことに集中した。開幕当初から3割近く打てていたこともあり、自分の中では「いい流れで来ていた」感覚があった。ファームで積み重ねてきた準備が、昇格後の好調の土台になっている。



今季は、打撃成績だけでなく、起用の幅でもチームに応えている。一塁、三塁、左翼と複数ポジションで先発。守備位置が変わる中でも、自分の役割を整理しながら出場機会につなげている。



複数ポジションを守る難しさはあるが、「それが僕の与えられているポジションでもありますし、そこで結果を残さなきゃいけない」。固定された一つの場所だけで勝負するのではなく、空いているところで出られるように準備し、複数ポジションに対応できることは「僕の強み」と胸を張る。



さらに平沢は、日々の準備やデータへの意識についても口にした。







「必要とされる場所で戦いたい」 平沢大河を支える準備と意識

[caption id="attachment_265555" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの平沢大河【写真：編集部】[/caption]











打席内でやるべきことが明確になっている背景には、練習での具体的な意識もある。



「結構データは見ています」と、自身の打球傾向にも目を向ける。特に意識しているのは、打球速度と角度だ。打球速度を上げることに加え、練習では「15度から20度ぐらいにライナーを打てるように」と数字を意識して取り組んでいる。



試合中に数字を意識しすぎることはないが、「練習と同じような打球も出てるので、そうするとヒットも増えてくる」と取り組みが結果に結びついている感覚もある。実際に『NPB+』のデータを見ても、打球角度（平均）21.2度と理想的な角度がついており、今季の高い長打率につながっているようだ。



結果を残し続けるためには、コンディション管理も欠かせない。トレーナーとケアやトレーニングを重ねながら、「怪我で離脱しないように」と注意を払っている。状態が良くても、グラウンドに立てなければチャンスは生かせない。体のケアやコンディションを整え、「1年間継続してやりたい」と考えているのも、昨季の経験があるからだ。



具体的な数字を掲げるよりも、平沢が大切にしているのは一軍で役割を果たすことだ。「このぐらい打ちたいとか、このぐらいの打率を残したいとか、そういう数字を掲げることなく、とにかく一軍で戦力になりたい。それだけです」。



数字を追うのではなく、必要とされる場所で勝負する。その覚悟をバットに乗せ、平沢は一軍の戦力であることを結果で示していく。



（取材・文：灰原万由）























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DAZNベースボールのXより













覚醒



『出たぁ❗️平沢大河ぁ❗️❗️❗️』

本拠地初アーチは逆転3ランホームラン



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【了】