







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。これまでは特に具体的な動きはなかったが、事態が進展する時は刻一刻と近づいているかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。今季は7登板、3勝2敗、防御率2.70といった数字を残していた中、4月末に故障者リスト（IL）に入ると、左肘遊離体の除去手術を受けている。











同メディアは「タイガースはアリーグ中地区の最下位に沈み、シーズンの約3分の1を消化した時点で故障者が続出している。そのため、球界関係者の間では、スクーバルの時間がトレード期限で終わりを迎える可能性があると見られている。もし彼が期限前に復帰すれば、チームが彼を放出する可能性は十分にある。というのも、今季終了までに彼と契約延長する可能性は極めて低いからだ」と言及。



続けて、「たとえ保有期間が今季終了までだったとしても、彼を獲得するには相当な対価が必要になる。MLB即戦力級の若手投手に加え、プロスペクトを1～2人放出する必要があるとみられる。とはいえ、トレード期限まではまだ十分に時間があり、スクーバル残留の選択肢もある。シーズンが進むにつれて、この左腕を巡る状況はよりはっきりしていくだろう」と記している。





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