ロッテは25日、6月27日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）で、アルコ＆ピース･青木マッチョさんが来場することになったと発表した。
当日はTBS系列で放送中の番組「ラヴィット！」とパ・リーグ6球団によるスペシャルコラボの一環としてコラボ試合が開催される。同日はラヴィット！ファミリーとしてアルコ＆ピース、青木マッチョさんが来場し、セレモニアルピッチを行うほか、イニング間演出に出演しイベントを盛り上げる。
ロッテは25日、6月27日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）で、アルコ＆ピース･青木マッチョさんが来場することになったと発表した。
当日はTBS系列で放送中の番組「ラヴィット！」とパ・リーグ6球団によるスペシャルコラボの一環としてコラボ試合が開催される。同日はラヴィット！ファミリーとしてアルコ＆ピース、青木マッチョさんが来場し、セレモニアルピッチを行うほか、イニング間演出に出演しイベントを盛り上げる。
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