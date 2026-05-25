セリエA最終節が各地で開催 [写真]=Getty Images

　セリエA最終節（第38節）が22〜24日にかけて各地で行われた。

　すでにインテルが2シーズンぶり通算21度目のリーグ優勝を決めていたなか、最終節の注目は来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いと、残留争いに集まった。

　勝ち点「70」で3位につけていたミランはホームで16位カリアリと対戦。2分にアレクシス・サレマーカーズが先制点を決めたものの、その後2失点をして1－2で逆転負けを喫した。

　同じく勝ち点「70」で4位ローマは19位ヴェローナとのアウェイゲームに臨み、ドニエル・マレンとステファン・エル・シャーラウィのゴールで2－0で完封勝利を収めた。

　また、勝ち点「68」の5位コモは18位クレモネーゼに敵地で4－1で快勝した一方、同じく勝ち点「68」6位のユヴェントスは2点を先行したものの、敵地で12位トリノと2－2のドローで終えた。

　この結果、3位にローマが浮上したことに続いて、セスク・ファブレガス監督率いるコモが4位に浮上。これに伴い、昨季が22年ぶりのセリエAでのシーズンだったコモは昇格2年目にして、クラブ史上初となるCL出場権を獲得した。

　そして、勝ち点「1」差で残留を争っていた17位レッチェと18位クレモネーゼは、レッチェが15位ジェノアに1－0で勝利した一方、クレモネーゼはコモに1－4で敗れたことで、3シーズンぶりにセリエA復帰を果たしていたクレモネーゼの1年での降格が決定した。

　セリエA最終節の結果と、最終順位は以下の通り。

■セリエA最終節（第38節）
▼22日
フィオレンティーナ　1－1　アタランタ

▼23日
ボローニャ　3－3　インテル
ラツィオ　2－1　ピサ

▼24日
パルマ・カルチョ　1－0　サッスオーロ
ナポリ　1－0　ウディネーゼ
クレモネーゼ　1－4　コモ
レッチェ　1－0　ジェノア
ミラン　1－2　カリアリ
ヴェローナ　0－2　ローマ
トリノ　2－2　ユヴェントス

■セリエA順位表
※（）内は勝ち点／得失点差

1位　インテル（87／＋54）
2位　ナポリ（76／＋22）
3位　ローマ（73／＋28）
4位　コモ（71／＋36）
───────CL出場圏───────
5位　ミラン（70／＋18）
6位　ユヴェントス（69／＋27）
───────EL出場圏───────
7位　アタランタ（59／＋15）
───────ECL出場圏───────
8位　ボローニャ（56／＋3）
9位　ラツィオ（54／＋1）
10位　ウディネーゼ（50／－3）
11位　サッスオーロ（49／－4）
12位　トリノ（45／－19）
13位　パルマ・カルチョ（45／－18）
14位　カリアリ（43／－13）
15位　フィオレンティーナ（42／－9）
16位　ジェノア（41／－10）
17位　レッチェ（38／－22）
───────自動降格圏───────
18位　クレモネーゼ（34／－25）
19位　ヴェローナ（21／－36）
20位　ピサ（18／－45）

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