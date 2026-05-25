セリエA最終節（第38節）が22〜24日にかけて各地で行われた。

すでにインテルが2シーズンぶり通算21度目のリーグ優勝を決めていたなか、最終節の注目は来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いと、残留争いに集まった。

勝ち点「70」で3位につけていたミランはホームで16位カリアリと対戦。2分にアレクシス・サレマーカーズが先制点を決めたものの、その後2失点をして1－2で逆転負けを喫した。

同じく勝ち点「70」で4位ローマは19位ヴェローナとのアウェイゲームに臨み、ドニエル・マレンとステファン・エル・シャーラウィのゴールで2－0で完封勝利を収めた。

また、勝ち点「68」の5位コモは18位クレモネーゼに敵地で4－1で快勝した一方、同じく勝ち点「68」6位のユヴェントスは2点を先行したものの、敵地で12位トリノと2－2のドローで終えた。

この結果、3位にローマが浮上したことに続いて、セスク・ファブレガス監督率いるコモが4位に浮上。これに伴い、昨季が22年ぶりのセリエAでのシーズンだったコモは昇格2年目にして、クラブ史上初となるCL出場権を獲得した。

そして、勝ち点「1」差で残留を争っていた17位レッチェと18位クレモネーゼは、レッチェが15位ジェノアに1－0で勝利した一方、クレモネーゼはコモに1－4で敗れたことで、3シーズンぶりにセリエA復帰を果たしていたクレモネーゼの1年での降格が決定した。

セリエA最終節の結果と、最終順位は以下の通り。

■セリエA最終節（第38節）

▼22日

フィオレンティーナ 1－1 アタランタ

▼23日

ボローニャ 3－3 インテル

ラツィオ 2－1 ピサ

▼24日

パルマ・カルチョ 1－0 サッスオーロ

ナポリ 1－0 ウディネーゼ

クレモネーゼ 1－4 コモ

レッチェ 1－0 ジェノア

ミラン 1－2 カリアリ

ヴェローナ 0－2 ローマ

トリノ 2－2 ユヴェントス

■セリエA順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 インテル（87／＋54）

2位 ナポリ（76／＋22）

3位 ローマ（73／＋28）

4位 コモ（71／＋36）

───────CL出場圏───────

5位 ミラン（70／＋18）

6位 ユヴェントス（69／＋27）

───────EL出場圏───────

7位 アタランタ（59／＋15）

───────ECL出場圏───────

8位 ボローニャ（56／＋3）

9位 ラツィオ（54／＋1）

10位 ウディネーゼ（50／－3）

11位 サッスオーロ（49／－4）

12位 トリノ（45／－19）

13位 パルマ・カルチョ（45／－18）

14位 カリアリ（43／－13）

15位 フィオレンティーナ（42／－9）

16位 ジェノア（41／－10）

17位 レッチェ（38／－22）

───────自動降格圏───────

18位 クレモネーゼ（34／－25）

19位 ヴェローナ（21／－36）

20位 ピサ（18／－45）

【ハイライト動画】コモがクラブ史上初のCL出場権獲得！