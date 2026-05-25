ラヴィット！×パ・リーグ6球団　スペシャルコラボが決定

パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は25日、TBS「ラヴィット！」とのスペシャルコラボを開催することになったと発表した。

今回、パ・リーグ6球団とのスペシャルコラボとして、パ・リーグ6球場でコラボ試合を開催することが決定。コラボ試合では、ラヴィット！ファミリーの出演者と番組公式キャラクターのラッピーが球場に来場し、セレモニアルピッチやイニング間イベントなどで試合を盛り上げるほか、「ラッピー」と「ガガンモ」がパ・リーグ6球団のユニフォーム姿になった描き下ろしイラストでのコラボグッズも登場する。

▼ コラボ試合日程・ゲスト

日本ハム：7月1日vsオリックス・ぼる塾、青木マッチョ（かけおち）

楽天：7月19日vs西武・かが屋、青木マッチョ（かけおち）

西武：7月15日vsロッテ・なすなかにし、モグライダー、青木マッチョ（かけおち）

ロッテ：6月27日vsソフトバンク・アルコ＆ピース、青木マッチョ（かけおち）

オリックス：7月5日vs西武・見取り図、青木マッチョ（かけおち）

ソフトバンク：7月23日vsオリックス・ニューヨーク、令和ロマン、青木マッチョ（かけおち）

▼ 盛山晋太郎（見取り図）

「昔のランニングコースが京セラドームの周りだったので、中に入れるのは感慨深いです。近くの大正駅（JR大阪環状線）には沖縄料理のお店が多いので行き帰りにはそこにも寄ってもらって楽しんでもらえればと思います。見取り図と青木マッチョ、ラッピーで行かせてもらいますが、いつもの『ラヴィット！』の雰囲気が京セラドームで披露できるかもしれないです。あくまでラッピーは生き物なんですが、何かを剝がしてしまうかもしれません。それを見てもらって、より試合が盛り上がればと思います。皆さん是非直接見に来てください」

▼ リリー（見取り図）

「7月5日に京セラドームのオリックス・バファローズvs埼玉西武ライオンズの試合にお邪魔させてもらうことになりました。オリックスvs西武ですが、私はプロ野球のゲームで西武の工藤（公康）選手をずっと愛用してきました。そのころとは選手は違いますがとても楽しみにしています」

▼ 青木マッチョ（かけおち）

「自分、野球めちゃくちゃ好きなんですよ。兄に関しては軟式野球で全国大会に出場しています！ 絶対コラボのお役に立てると思いますので、皆さん是非見に来てください！」