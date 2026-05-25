24日、2025－26シーズンのプレミアリーグ全日程が終了し、個人賞の受賞者が決定した。

アーセナルの22年ぶりの優勝に終わった今季のプレミアリーグ。

個人賞ではゴールデンブーツ（得点王）とプレーメイカー・オブ・ザ・シーズン（アシスト王）を、それぞれ2位と3位に終わったマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドの選手が獲得した。

ゴールデンブーツは27ゴールを記録したマンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、2023－24シーズン以来、通算3度目の受賞。2位にはブレントフォードのブラジル代表FWイゴール・チアゴ（22ゴール）、3位にはマンチェスター・シティとボーンマスでプレーしたガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョ（18ゴール）が入った。

プレーメイカー・オブ・ザ・シーズンは21アシストを記録したマンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが初受賞。なお、1シーズンでの21アシストはティエリ・アンリ氏とベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネ（現ナポリ）のシーズン記録（20アシスト）を抜き、プレミアリーグ新記録となった。

なお、次点はマンチェスター・シティのフランス代表MFラヤン・シェルキ（12アシスト）、3位はウェストハムのイングランド代表FWジャロッド・ボーウェン（10アシスト）となった。

また、ゴールデン・グローヴ（最優秀GK賞）は38試合27失点の堅守を支えたアーセナルのスペイン代表GKダビド・ラヤが19回のクリーンシート（無失点試合）達成で、3シーズン連続の受賞を果たしている。