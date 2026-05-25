プレミアリーグ最終節（第38節）の10試合が24日に各地で一斉開催で行われた。

プレミアリーグは第37節終了時点で、すでにアーセナルの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いは2位マンチェスター・シティ、3位マンチェスター・ユナイテッド、4位アストン・ヴィラがCL出場権を確保。なお、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ（EL）優勝を達成したことで、同クラブが5位フィニッシュとなった場合、5位と6位にもCL出場権が与えられるという状況で最終節を迎えた。

そのCL出場権争いではマンチェスター・シティに勝利したアストン・ヴィラが4位を確定させたことで、通常の5枠に決定したなか、ブレントフォードとの一戦をドローで終えた5位のリヴァプールが最終節で出場権を確保。6位フィニッシュのボーンマスはELに回ることになった。

残り1枠のEL出場権争いとカンファレンスリーグ（ECL）出場権争いではブライトン、チェルシーがいずれも敗戦に終わり、ブレントフォードが引き分けに終わったなか、チェルシーとの直接対決を制した昇格組のサンダーランドが逆転での7位フィニッシュでEL出場権を確保。三笘薫が在籍するブライトンは8位でECLへ回ることになり、チェルシーは痛恨のヨーロッパコンペティション出場を逃す結果となった。

また、最下位のウルヴァーハンプトン、19位のバーンリーの降格が早々に決定していたなか、最終節までもつれた残り1枠を巡る残留争いではトッテナム・ホットスパーとの一騎打ちに敗れたウェストハムが、2011－12シーズン以来の降格となった。

最終節の試合結果及び、最終順位表は以下の通り。

■試合結果

ブライトン 0－3 マンチェスター・ユナイテッド

バーンリー 1－1 ウルヴァーハンプトン

クリスタル・パレス 1－2 アーセナル

フルアム 2－0 ニューカッスル

リヴァプール 1－1 ブレントフォード

マンチェスター・シティ 1－2 アストン・ヴィラ

ノッティンガム・フォレスト 1－1 ボーンマス

サンダーランド 2－1 チェルシー

トッテナム 1－0 エヴァートン

ウェストハム 3－0 リーズ

■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 アーセナル（85／＋44）

2位 マンチェスター・シティ（78／＋42）

3位 マンチェスター・ユナイテッド（71／＋19）

4位 アストン・ヴィラ（65／＋7）

5位 リヴァプール（60／＋10）

───────CL出場圏───────

6位 ボーンマス（57／＋4）

7位 サンダーランド（54／－6）

───────EL出場圏───────

8位 ブライトン（53／＋6）

───────ECL出場圏───────

9位 ブレントフォード（53／＋3）

10位 チェルシー（52／＋6）

11位 フルアム（52／－4）

11位 ニューカッスル（49／－2）

12位 エヴァートン（49／－3）

14位 リーズ（47／－7）

15位 クリスタル・パレス（45／－10）

16位 ノッティンガム・フォレスト（44／－3）

17位 トッテナム・ホットスパー（41／－9）

───────自動降格圏───────

18位 ウェストハム（39／－19）

19位 バーンリー（22／－37）

20位 ウルヴァーハンプトン（20／－41）