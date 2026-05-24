







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。この偉業を達成するための一手として、ヒューストン・アストロズ所属のヨルダン・アルバレス内野手のトレード獲得が浮上しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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現在28歳のアルバレスはメジャーデビューした2019年から昨季まで、通算170本塁打を放っている左の強打者。今季は日本時間21日終了時点で51試合、打率.303、15本塁打、31打点といった数字を残している。











同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者は最近、ドジャースがアルバレスの獲得に動く可能性について掘り下げた。今季のアストロズは苦戦しており、その状況次第では彼がトレード期限までに放出される可能性がある。そして、ドジャースは有力な移籍先になり得るという」と言及。



続けて、「彼は現球界でも屈指のスラッガーの一人であり、もし彼の打棒がドジャースのスター軍団に加われば、史上屈指の強力打線になるかもしれない」としつつ、「全体として見れば、彼のような打者を絶対に補強する必要があるわけではない。だが、打力はいくらあっても困るものではない。そのため、もし獲得のチャンスが生まれれば、ドジャースが少なくともアストロズと接触し、トレード成立に何が必要かを探ることは十分考えられる」と指摘している。





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