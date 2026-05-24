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ロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ3連覇を目指すシーズンで好スタートを切っている。しかし、サンディエゴ・パドレスと僅差の首位争いを繰り広げており、アンディ・パヘス外野手を放出してまで大物選手を獲得するかもしれない。米メディア『AOL』のネイト・ルナック記者が言及した。



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ドジャースは今季、ワールドシリーズ制覇の最有力候補とされており、トレード期限では買い手に回ると見られている。すでにMLB屈指の戦力を誇るドジャースだが、3連覇を狙う上ではさらなる補強に動く可能性もある。











ただし、戦力を加えるには、当然ながら見返りを差し出す必要がある。ドジャースにはトレード市場で価値を持つ若手選手が複数いるが、その中でもパヘスを放出すべきとの声もあがっている。



パヘスは好調を維持しており、大谷翔平選手らとスタメンに名を連ねるほどの成長を見せている。2030年まで球団が保有権を持つことを考えても、ドジャースが手放すことは考えにくいだろう。



注目の集まるパヘスの動向についてルナック氏は「トレード期限までは残り数ヶ月となった今、ドジャースは彼をトレード交渉の材料として使うべきかどうかを決断しなければならない」と言及した。





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