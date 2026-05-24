







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、先発陣を中心に故障者が相次いでいる。その影響もあり、シーズン途中での補強噂も多数浮上しているが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はこうした動きを見せることには消極的なようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「ドジャースは故障者が続出していることから、今夏のトレード期限でさらなる戦力の厚みを加えるとみられている。しかし、相場の高騰を嫌うことで知られるフリードマン氏は、そうした展開にならないことを望んでいる」としつつ、「怪我は野球の一部だし、起きたからといって驚くようなことではない。今は怪我人が重なっているのが厳しいところだが、それによって7月の補強方針や、10月を見据えた展望が変わるわけではない」という同氏のコメントを紹介。











続けて、「故障者が相次いでいるとはいえ、ドジャースにはまだ起用できる投手陣が豊富にそろっている。近年これほど多くの故障が発生していることを見越し、球団は組織全体で層の厚さを築いてきた。今後の先発ローテは山本由伸、大谷、エメ・シーハン、佐々木朗希、ジャスティン・ロブレスキの5投手で構成され、新たに獲得したエリック・ラウアー投手が6番手として補う形になる見込みだ」と記している。



現段階では現有戦力でカバー可能と考えているようだが、今後もこの調子で戦っていけるのかは要注目だ。



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