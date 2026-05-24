◆ 今江氏が注目した変化「シーズン序盤はどちらかというと…」

西武は24日、オリックス戦に4－3で勝利し、パ・リーグ首位に返り咲いた。カナリオが先頭打者本塁打と決勝の2点本塁打を放った。

1試合2本塁打のカナリオに対し、24日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・坂口智隆氏が「ネビンが帰ってきてから、1試合を除いて全て1番で出ている。かなり打席でもアグレッシブだし、思い切りのよさが目立つ。1番に向いていると思う」と語ると、解説の今江敏晃氏は「やはり勢いをつけるというか、相手にプレッシャーを与える。いきなり今日も初回に先頭で初球を本塁打ですよ。シーズン序盤はどちらかというと直球にちょっと差し込まれて半速球に強かったが、今日は直球を本塁打にした。ここからまたちょっと怖い存在になってくる」と分析した。

もう1人の解説・館山昌平氏は「打線の流れにあまり関係なく、四球をとるタイプでもない、その積極性がすごく1番に向いているかなと。他の打順で打っている時は前や後ろの打者を考えすぎた部分もあるかもしれないので、これはすごくいい、好調な西武打線においては恐怖の1番打者ですね」と評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』