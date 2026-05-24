インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督が、オランダ代表DFステファン・デ・フライの状況について言及した。23日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。

セリエA最終節（第38節）が23日に行われ、インテルは敵地でボローニャと対戦。フェデリコ・ディマルコの直接FKで先制したものの、24分、41分、47分と立て続けに失点を重ねてしまう。それでも、フランチェスコ・ピーオ・エスポジトが63分に追撃となる得点を挙げると、試合終盤にアンディ・ディウフが同点弾を決め切り、3－3で試合終了。インテルは今季の最終戦を引き分けで終えた。

インテルにとって今季最終戦となった試合だが、スタメン出場を果たしたデ・フライは、80分に右の鼠径部辺りを痛めピッチに座り込んでしまう。その後、自力で立ち上がったものの途中交代を余儀なくされていた。

キヴ監督は試合後、負傷交代をしたデ・フライについて「深刻なケガではなく、ワールドカップに間に合うように回復してくれることを願っている。彼はあの大会に出場するのにふさわしい選手だからね」とコメント。具体的なケガの程度には触れず、約3週間後に控えたFIFAワールドカップ2026への出場に向けて期待を示している。

オランダ代表で通算79試合の出場を誇るデ・フライは、今大会のメンバー選出も濃厚とされているが、本大会直前に不安が残る結果となってしまった。なお、オランダ代表の本大会に向けた最終メンバー発表は5月27日に予定。本大会のグループステージでは日本代表と同じグループFに組み込まれている。

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