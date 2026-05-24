エールディヴィジでは、来シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）出場権を懸けてプレーオフが開催されており、その決勝が24日に行われた。プレーオフ決勝のアヤックス対ユトレヒトの一戦では、日本代表DF板倉滉と同DF冨安健洋はベンチスタートとなった。

試合は両チーム譲らずスコアレスで折り返すと、後半に入りアヤックスが攻勢を強める。相手ゴールへ迫りシュートを放っていくも、ユトレヒトの牙城を破ることができず、終盤戦に突入する。

そして迎えた85分、板倉がユーリ・レヒールに代わり途中出場を果たし、アンカーのポジションに入る。しかし、試合は90分で決着は付かず延長戦へ。95分には冨安がピッチに登場する。

するとその直後、ついに試合の均衡が破れる。アヤックスが敵陣でFKを得ると、クロスのこぼれ球をデイヴィ・クラーセンがボレーシュートで叩き込み、先制点を奪取する。それでもユトレヒトは105分、ジヴァイ・ゼヒエルが殊勲の同点弾を挙げ、試合を振り出しに戻す。

試合はPK戦に突入すると、アヤックスのGKマールテン・パエスがユトレヒトの最初のキックをストップ。対して後攻のアヤックスが4人全員が決め切ると、パエスが再びユトレヒト5人目のキックを読み切り、アヤックスがPK戦を制した。

この結果、アヤックスはプレーオフを制し、来季のECL出場権を獲得している。

【スコア】

アヤックス 1－1（PK：4－3） ユトレヒト

【得点者】

1－0 95分 デイヴィ・クラーセン（アヤックス）

1－1 105分 ジヴァイ・ゼヒエル（ユトレヒト）