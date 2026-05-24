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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、ロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャー自己最高とも言える投球を見せた。開幕から続いていた不調を脱する投球となったが、佐々木自身はまだ納得していないようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。



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佐々木はこの日の試合前まで、7試合に先発して33回2/3を投じ、防御率5.88、奪三振31という成績だった。昨季のポストシーズンで見せた圧倒的な姿とはかけ離れており、ドジャースファンの間でも不安の声が高まっていた。











しかし、エンゼルス戦では佐々木本人にとっても、ドジャースファンにとっても安堵の登板となった。7回（91球）を投じて被安打4、失点1、奪三振8、そしてメジャーの先発では初の無四球を記録。課題だった制球面で明確な改善を見せたことは、大きな収穫だろう。



この日の直球の平均球速は96.6マイル（約155.4キロ）だったが、佐々木自身は「直球にもう少し強さがほしい。ただ、今日は相手打者を抑えられたことは良かったと思う。変化球は前回より良かった」と振り返った。



好投を見せた佐々木についてマルティネス氏は「彼は日曜日に結果を残し、ドジャースが彼の活躍を必要としているこの時期に、正しい方向へ向かっているようだ。今後数ヶ月は、この日本人スターにとって真の試練となるだろう。ドジャースの投手陣が手薄になる中、彼の活躍は今や不可欠だ」と言及した。





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