







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。どの球団が待ったをかけるのかも注目されているが、米メディア『クラッチポインツ』は、シンシナティ・レッズがダークホースになり得ると主張している。



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今季のレッズは日本時間22日終了時点で、26勝24敗・勝率.520でナショナルリーグ中地区4位タイに位置している。ただ、首位のミルウォーキー・ブルワーズとはまだ4.5ゲーム差で、今後まくっていける余地はまだ十分に残されている。











同メディアは「最初は冗談のようにも聞こえるかもしれない。ドジャースは球史でも屈指の高額ロースターを誇り、先発陣にはエース級がずらりと並び、どんなブルペン相手でも一夜にして粉砕できる打線を持っている。だが、レッズは優勝へ向かう列車を脱線させかねない“本物のダークホース”として大きな注目を集めている」と言及。



続けて、「再建期だった数年前に比べてブルペンが大幅に安定し、若いコアが急速に成熟している。彼らはベテラン中心のチームには時に欠けがちな闘志とエネルギーを持ってプレーしており、短期決戦ではその“ハングリーさ”が非常に大きな意味を持つ」としつつ、「まさに“ダビデ対ゴリアテ”の構図だ。そして野球では、世間やオッズメーカーが予想する以上に、ダビデ側が勝つことがある。シンシナティを侮ってはいけない」と記している。





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