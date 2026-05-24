セルティックに所属する日本代表FW前田大然が23日、クラブの公式YouTubeチャンネルのインタビューに応じ、スコティッシュカップ制覇の喜びを語った。

スコティッシュカップ決勝が23日に行われ、日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央が所属するセルティックは2部のダンファームリン・アスレティックFCと対戦した。スタメン出場を果たした前田は、18分に華麗なループシュートを決め切り、先制点を奪取。セルティックはさらに前半のうちに追加点を挙げると、76分にもダメ押しとなるゴールを決め、ここで勝負あり。その後の反撃を1点に抑え、3－1で勝利を収めた。

この結果、セルティックは2シーズンぶり通算43回目のスコティッシュカップ優勝。リーグ戦と合わせて国内2冠を達成し、今シーズンをを締めくくっている。

試合後、クラブの公式チャンネルのインタビューに応じた前田は、「僕たちにしか2冠を達成するチャンスが無かったので、それを達成することができて良かったです」とコメント。「ファン・サポーターが最後まで僕たちを後押ししてくれたのがデカいですし、何より家族が最後までサポートしてくれた」と語り、今シーズンを最後まで走り抜くことができた原動力を明かした。

また貴重な先制点のシーンについては、「落ち着いて決められたと思うし、良いボールが来たので、あとは決めるだけでした」と振り返った。

最後に前田は、声援を送り続けたサポーターへ向けて感謝の言葉を残している。

「応援は当たり前のものではないので、そういう中でプレーできることは選手にとって幸せなことです。今日も力強い応援があったからこその優勝だと思うので、ファン・サポーターのおかげかなと思います」

【インタビュー動画】前田大然がカップ戦制覇を振り返る



