広島、6回に猛攻で逆転し2点リード

1回裏に中日が一挙3点を先制するも、6回表に広島が菊池の1号ソロと持丸の3点打などで5点を奪い逆転。打線が爆発し、5-3で試合をひっくり返した。中日は石川が2打点と奮闘したが、救援陣が打たれた。

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