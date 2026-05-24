ソフトバンク、序盤で6-4とリード

1回表に日本ハムが野村の4打点などで4点を先制するも、2回裏にソフトバンクが柳田の本塁打などで4点を奪い同点。3回裏には周東の3打点でソフトバンクが2点を追加し、2点リードで序盤を終えた。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(右)山本恵 7(二)牧原大 8(捕)山本祐 9(遊)庄子 10(投)前田悠

日本ハム: 1(遊)水野 2(二)カストロ 3(三)郡司 4(指)レイエス 5(左)野村 6(一)清宮幸 7(右)万波 8(捕)進藤 9(中)エドポロ 10(投)北山

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