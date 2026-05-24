ソフトバンク、序盤で6-4とリード
1回表に日本ハムが野村の4打点などで4点を先制するも、2回裏にソフトバンクが柳田の本塁打などで4点を奪い同点。3回裏には周東の3打点でソフトバンクが2点を追加し、2点リードで序盤を終えた。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(右)山本恵 7(二)牧原大 8(捕)山本祐 9(遊)庄子 10(投)前田悠
日本ハム: 1(遊)水野 2(二)カストロ 3(三)郡司 4(指)レイエス 5(左)野村 6(一)清宮幸 7(右)万波 8(捕)進藤 9(中)エドポロ 10(投)北山
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|45
|28
|17
|0
|.622
|-
|2
|阪神
|45
|27
|17
|1
|.614
|0
|3
|巨人
|45
|24
|21
|0
|.533
|4
|4
|DeNA
|45
|20
|23
|2
|.465
|7
|5
|広島
|43
|17
|24
|2
|.415
|9
|6
|中日
|45
|15
|29
|1
|.341
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|45
|26
|19
|0
|.578
|-
|2
|西武
|47
|26
|20
|1
|.565
|0
|3
|ソフトバンク
|44
|22
|22
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|48
|23
|25
|0
|.479
|4
|5
|ロッテ
|45
|21
|24
|0
|.467
|5
|6
|楽天
|45
|18
|26
|1
|.409
|7