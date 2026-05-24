







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦列を離れている選手がいる。リリーフ右腕のブラスダー・グラテロル投手は特に離脱期間が長期化しているが、米メディア『ドジャースウェイ』は、そろそろ見切りをつけるべきではないかと厳しく言及している。



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グラテロルは2024年オフに右肩関節唇の修復手術を受け、その影響で翌2025年は全休に。迎えた今季はマイナーで調整に励んでいた中、背中の痛みを理由に日本時間16日の試合を回避。一部報道では、手術を検討しているとも報じられている。











同メディアは「ドジャースは基本的に資金面で困ることがない球団だけに、ここまで長くグラテロルを抱え続けてきた理由も理解できる。もし彼が健康を取り戻せば、2023年に見せていたあの姿へ戻れるかもしれない――そんな期待があったのだ。しかし今となっては、この実験にも終わりを迎える時が来たように感じられる」と言及。



続けて、「昨オフに1年契約を提示したのと違い、今冬はそもそも同じ判断を下す必要すらないだろう。彼はフリーエージェント（FA）になる予定であり、アンドリュー・フリードマン編成本部長率いるフロントが、2027年のブルペン候補として彼を考慮すべき状況は存在しない。マイナー契約で残すというのは十分あり得る話だが、その場合に大きく違うのは、来季のブルペン枠を実際に担う存在としてもはや期待されてはいないという点だ」と記している。





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