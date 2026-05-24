阪神巨人、3回終了0-0の投手戦

阪神と巨人の一戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦となっている。両先発投手が粘り強い投球を見せ、得点圏への進塁も限られている。互いに譲らぬ展開で、序盤を終えてスコアは0-0のまま。試合は中盤へと進む。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 45 28 17 0 .622 -
2 阪神 45 27 17 1 .614 0
3 巨人 45 24 21 0 .533 4
4 DeNA 45 20 23 2 .465 7
5 広島 43 17 24 2 .415 9
6 中日 45 15 29 1 .341 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 45 26 19 0 .578 -
2 西武 47 26 20 1 .565 0
3 ソフトバンク 44 22 22 0 .500 3
4 日本ハム 48 23 25 0 .479 4
5 ロッテ 45 21 24 0 .467 5
6 楽天 45 18 26 1 .409 7