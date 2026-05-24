西武、オリックスに1点リード

1回表にオリックスが先制したが、その裏に西武が2点を奪い逆転。西武はカナリオ、ネビンの活躍でリードを奪い、オリックスは森友の一発で1点差に迫った。序盤を終えて1-2で西武がリード。

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