サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は23日、FIFAワールドカップ2026に臨むサウジアラビア代表の候補メンバー30名を発表した。
サウジアラビア代表は3大会連続7度目のW杯出場。グループHに入り、ウルグアイ代表、スペイン代表、カーボベルデ代表と対戦する。
開幕まで残り2カ月を切った4月半ばにエルヴェ・ルナール前監督を電撃解任し、ギリシャ人のヨルゴス・ドニス監督を招へい。そのドニス監督が選んだ候補メンバーは30人中29人が国内組となり、海外でプレーするのはRCランスのサウード・アブドゥルハミド、ただ1人となった。
サウジアラビア代表の候補メンバーは以下の通り。
▼GK
モハメド・アル・オワイス（アル・ウラー）
ナワフ・アル・アキディ（アル・ナスル）
アーメド・アル・カッサル（アル・カーディシーヤ）
アブドゥルクドゥス・アティア（アル・タアーウン）
▼DF
アブドゥレラー・アル・アムリ（アル・ナスル）
ハッサーン・タムバクティ（アル・ヒラル）
ジェハド・タクリ（アル・カーディシーヤ）
アリ・ラジャミ（アル・ヒラル）
ハッサーン・カデシュ（アル・イテハド）
サウード・アブドゥルハミド（RCランス／フランス）
モハメド・アブ・アル・シャマト（アル・カーディシーヤ）
アリ・マジュラシ（アル・アハリ）
モテブ・アル・ハルビ（アル・ヒラル）
ナワフ・ブシャル（アル・ナスル）
ザカリア・ハウサウィ（アル・アハリ）
▼MF
モハメド・カンノ（アル・ヒラル）
アブドッラー・アル・ハイバリー（アル・ナスル）
ジヤド・アル・ジョハニ（アル・アハリ）
ナセル・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）
ムサブ・アル・ジュワイル（アル・カーディシーヤ）
アラー・アル・ヘジ（NEOM）
サーレム・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）
ハリド・アル・ガンナム（アル・イテファク）
アイマン・ヤヒヤ（アル・ナスル）
スルタン・マンダシュ（アル・ヒラル）
サレー・アブ・アル・シャマト（アル・アハリ）
▼FW
フィラース・アル・ブライカーン（アル・アハリ）
アブドッラー・アル・サレム（アル・カーディシーヤ）
サレー・アル・シェフリ（アル・イテハド）
アブドッラー・アル・ハムデン（アル・ナスル）