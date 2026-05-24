サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は23日、FIFAワールドカップ2026に臨むサウジアラビア代表の候補メンバー30名を発表した。

サウジアラビア代表は3大会連続7度目のW杯出場。グループHに入り、ウルグアイ代表、スペイン代表、カーボベルデ代表と対戦する。

開幕まで残り2カ月を切った4月半ばにエルヴェ・ルナール前監督を電撃解任し、ギリシャ人のヨルゴス・ドニス監督を招へい。そのドニス監督が選んだ候補メンバーは30人中29人が国内組となり、海外でプレーするのはRCランスのサウード・アブドゥルハミド、ただ1人となった。

サウジアラビア代表の候補メンバーは以下の通り。

▼GK

モハメド・アル・オワイス（アル・ウラー）

ナワフ・アル・アキディ（アル・ナスル）

アーメド・アル・カッサル（アル・カーディシーヤ）

アブドゥルクドゥス・アティア（アル・タアーウン）

▼DF

アブドゥレラー・アル・アムリ（アル・ナスル）

ハッサーン・タムバクティ（アル・ヒラル）

ジェハド・タクリ（アル・カーディシーヤ）

アリ・ラジャミ（アル・ヒラル）

ハッサーン・カデシュ（アル・イテハド）

サウード・アブドゥルハミド（RCランス／フランス）

モハメド・アブ・アル・シャマト（アル・カーディシーヤ）

アリ・マジュラシ（アル・アハリ）

モテブ・アル・ハルビ（アル・ヒラル）

ナワフ・ブシャル（アル・ナスル）

ザカリア・ハウサウィ（アル・アハリ）

▼MF

モハメド・カンノ（アル・ヒラル）

アブドッラー・アル・ハイバリー（アル・ナスル）

ジヤド・アル・ジョハニ（アル・アハリ）

ナセル・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）

ムサブ・アル・ジュワイル（アル・カーディシーヤ）

アラー・アル・ヘジ（NEOM）

サーレム・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）

ハリド・アル・ガンナム（アル・イテファク）

アイマン・ヤヒヤ（アル・ナスル）

スルタン・マンダシュ（アル・ヒラル）

サレー・アブ・アル・シャマト（アル・アハリ）

▼FW

フィラース・アル・ブライカーン（アル・アハリ）

アブドッラー・アル・サレム（アル・カーディシーヤ）

サレー・アル・シェフリ（アル・イテハド）

アブドッラー・アル・ハムデン（アル・ナスル）