







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、大谷翔平選手の二刀流としての負担管理に取り組んでいる。今季は大谷にとって2023年以来となる開幕から二刀流として出場しているシーズンであり、球団はその状態を年間通して維持しようとしている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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ドジャースは大谷の負担を軽減するため、登板日には指名打者（DH）として打席に立たない起用を採用してきた。これは投球に集中させることが目的であり、序盤に打撃が思うように上がらなかったことも、休養を増やす判断につながったようだ。











デーブ・ロバーツ監督は、この休養が大谷の復調に大きく役立ったと感じている。「大きな効果があったと思う。彼はより幸せそうで、状態も良く見える。グラウンドでどう結果に出るかは誰にも分からないが、彼を見ていて結果が良くなると感じていた」と語った。



一方で大谷自身は、休養が復調の最大要因だという見方には慎重なようだ。二刀流としての能力を今年も弱めたくないという思いを持っており、打撃面では登板前日に感覚が良かったことの方が大きかったと説明している。



意見の相違が見られる大谷とロバーツ監督について、レビン氏は「大谷本人は認めたくないかもしれないが、追加の休養日が打撃の復調につながった可能性はある。彼がどれほど優れた選手であっても、疲労は選手にとって深刻な問題になり得る。大谷が背負っている負担の大きさを考えれば、こうした事態は起こり得るのだ」と言及した。







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