ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間23日、敵地でのブリュワーズ戦に先発登板。5回3失点と試合を作り、今季3勝目の権利を持って降板した。

中5日で登板した佐々木は初回、先頭打者チョウリオに中越えの二塁打を浴びると、2番トゥラングにも左翼線へ適時二塁打を運ばれ、いきなり先制点を献上。続く3番ボーンは当たり損ないの投ゴロに打ち取るも、一塁へ悪送球を喫して2点目。さらに、二死一、二塁で7番フレリックに中前適時打を許し、立ち上がりから3点を失った。

それでも2回以降は立ち直りを見せると、打線が4回表にテオスカー・ヘルナンデスの7号逆転3ランなど一挙4得点で逆転に成功。援護を貰った佐々木は直後の4回裏を打者3人で終え、5回裏には1番チョウリオ、2番トゥラングを連続三振。続く3番ボーンには最速99.5マイル（約160.1キロ）を投じるなど二ゴロに打ち取り、3イニング連続の三者凡退とした。

初回こそ苦しんだものの、2回途中から打者10人連続アウトとブリュワーズ打線の反撃を封じ、5回87球を投げて4被安打、2四球、4奪三振、3失点（自責2）という内容。今季防御率4.93に低下した。