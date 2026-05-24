UEFA女子チャンピオンズリーグ決勝が23日に行われ、バルセロナがリヨンを下して通算4度目の大会制覇を果たした。

6大会連続決勝進出のバルセロナと、優勝回数最多の8回を誇るリヨンによる頂上決戦は、前半早々にリヨンがゴールネットを揺らしたものの、VAR（ビデオアシスタントレフェリー）によるオフサイド判定で得点取り消しに。前半にスコアは動かず、0－0で折り返す。

試合の均衡が破れたのは55分、ペナルティエリア内でパトリ・ギハロのパスを受けたエヴァ・パヨルが相手DFを振り切り右足一閃。バルセロナが先制する。

バルセロナは69分、サルマ・パラジュエロの折り返しをパヨルが押し込みリードを広げる。さらに終了間際にはパラジュエロがダメ押しの2発。90分にペナルティエリア手前から強烈な一撃をゴール右上に叩き込むと、後半アディショナルタイム3分にはカウンターを仕上げてリヨンにトドメを刺した。

4－0で勝利したバルセロナは、2大会ぶり4度目の欧州制覇。フランクフルトと優勝回数で並び2位タイに浮上した。

【スコア】

バルセロナ 4－0 リヨン

【得点者】

1－0 55分 エヴァ・パヨル（バルセロナ）

2－0 69分 エヴァ・パヨル（バルセロナ）

3－0 90分 サルマ・パラジュエロ（バルセロナ）

4－0 90＋3分 サルマ・パラジュエロ（バルセロナ）

【ハイライト動画】バルセロナがリヨンを下して欧州制覇！