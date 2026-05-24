ラ・リーガ最終節（第38節）の9試合が23日に各地で一斉開催で行われた。

ラ・リーガは第37節終了時点で、すでにバルセロナの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いも2位レアル・マドリード、3位ビジャレアル、4位アトレティコ・マドリード、5位ベティスがCL出場権を確保。

さらに、ヨーロッパリーグ（EL）出場権争いもコパ・デル・レイ王者のレアル・ソシエダと6位セルタと7位ヘタフェを中心とするEL出場権争いと、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）出場権争い。最下位のオビエドの降格が決定しているなか、残り2枠を巡る熾烈な残留争いに大きな注目が集まった。

ELとECL出場権争いはセルタがセビージャ、ヘタフェがオサスナにそれぞれ1－0で勝利した結果、セルタがEL出場権を、ヘタフェがECL出場権を確保している。

勝ち点が同じ場合は、「当該チーム間の勝ち点」→「当該チーム間の得失点差」→「全試合の得失点差」という順位決定方式によって複雑となった残留争いではFW浅野拓磨が所属する18位マジョルカと19位ジローナが降格となった。

浅野が先発出場し、61分までプレーしたマジョルカは最下位のオビエドに3－0の快勝を収めてレバンテとオサスナと同じ勝ち点42で並んだが、前述のレギュレーションで無念の降格に。

ジローナは勝利で自力での残留を確定できる状況だったが、同じく残留を争っていたエルチェと1－1のドローに終わり、こちらも降格に。

その他の試合では王者バルセロナが逆転でのECL出場権にわずかな可能性を残していたバレンシアと対戦し、敵地で1－3の逆転負けを喫した。なお、今季限りでの退団が決定しているロベルト・レヴァンドフスキは1ゴールを記録し、バルセロナでのラストゲームで通算120点目を挙げている。

日本代表MF久保建英の在籍するレアル・ソシエダは敵地でエスパニョールと対戦し、1－1のドロー。リーグ8戦未勝利で今季を終えている。久保はベンチ入りも出場機会はなかった。

なお、すでに順位が確定しており、他クラブの結果に影響がないビジャレアルとアトレティコ・マドリードの一戦は唯一24日開催となる。

23日開催となった今節の試合結果及び、暫定順位表は以下の通り。

■試合結果

▽5／23（土）

アラベス 1－2 ラージョ

ベティス 2－1 レバンテ

セルタ 1－0 セビージャ

エスパニョール 1－1 レアル・ソシエダ

ヘタフェ 1－0 オサスナ

マジョルカ 3－0 オビエド

レアル・マドリード 4－2 アスレティック・ビルバオ

バレンシア 3－1 バルセロナ

ジローナ 1－1 エルチェ

▽5／24（日）

ビジャレアル vs アトレティコ・マドリード

■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

勝ち点が同じ場合は、当該チーム間の勝ち点が優先

1位 バルセロナ（94／＋59）

2位 レアル・マドリード（86／＋42）

3位 ビジャレアル（69／＋22）※1試合未消化

4位 アトレティコ・マドリード（69／＋22）※1試合未消化

5位 ベティス（60／＋11）

───────CL出場圏───────

6位 セルタ（54／＋5）

───────EL出場圏───────

7位 ヘタフェ（51／－6）

───────ECL出場圏───────

8位 ラージョ（50／－3）

9位 バレンシア（49／－9）

10位 レアル・ソシエダ（46／－2）

11位 エスパニョール（46／－12）

12位 アスレティック・ビルバオ（45／－15）

13位 セビージャ（43／－14）

14位 アラベス（43／－12）

15位 エルチェ（43／－8）

16位 レバンテ（42／－14）

17位 オサスナ（42／－6）

───────自動降格圏───────

18位 マジョルカ（42／－10）

19位 ジローナ（41／－16）

20位 オビエド（29／－34）