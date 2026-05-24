スコティッシュカップ決勝が23日に行われ、日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央が所属するセルティックは、ダンファームリン・アスレティックFCと対戦した。

今季、スコティッシュ・プレミアシップ最終節でハーツを撃破し、土壇場でリーグ優勝を決めたセルティック。スコティッシュカップでは4回戦から登場すると、2度の延長戦やPK戦を制し、決勝戦へ進出。迎えた決勝では2部のダンファームリンと激突する。



試合は18分に前田がDFラインの背後に抜け出すと、GKの頭上を越えるループシュートを沈め、セルティックが先制に成功する。さらに36分には、アルネ・エンゲルスがミドルシュートを突き刺し、2点を先行。セルティックが優勢に試合を進める。

迎えた73分、セルティックはケレチ・イヘアナチョが試合の勝敗を決定づける3点目をゲット。一矢報いたいダンファームリンは、79分にジョッシュ・クーパーが1点を返すも反撃はここまで。セルティックが3－1でダンファームリンを下した。

勝利を収めたセルティックは、2シーズンぶり通算43回目のスコティッシュカップ優勝。リーグ戦と合わせて国内2冠を達成し、今季を締めくくった。

【スコア】

セルティック 3－1 ダンファームリン・アスレティック

【得点者】

1－0 18分 前田大然（セルティック）

2－0 36分 アルネ・エンゲルス（セルティック）

3－0 73分 ケレチ・イヘアナチョ（セルティック）

3－1 79分 ジョッシュ・クーパー（ダンファームリン）