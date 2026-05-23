







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、サンディエゴ・パドレスと戦い5-4で辛勝した。先発のエメ・シーハン投手の投球がピリッとしなかったことも影響したが、米メディア『ドジャースウェイ』は、ここまでの登板で浮き彫りとなっている課題に言及している。



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同戦のシーハンは2点の援護をもらった状態で初回のマウンドに上がったが、マニー・マチャド内野手に同点2ランを被弾。さらに、同点で迎えた3回にはミゲル・アンドゥハー外野手にも勝ち越し2ランを浴び、4回4失点、被安打5、四球1、2奪三振で降板となった。











同メディアは「ドジャースの実況を務めるジョー・デービス氏は火曜夜の試合中、『シーハンには試合の初回をうまく切り抜けることが必要だ』と示唆した。同氏の指摘は的を射ており、今季のシーハンは初回防御率10.00を記録している。参考までにいえば、4回から6回にかけては防御率2.95となっている」と、立ち上がりに難がある点を指摘。



続けて、「彼の問題は奇妙だ。通常はその逆で、多くの打線は先発に対して2巡目、3巡目になるほど打てるようになるものだからだ」としつつ、「新戦力であるエリック・ラウアー投手をオープナー起用し、その後でシーハンにつなぐ方式を取ることもできるだろう。ラウアー自身も苦戦しているためリスクは伴うが、それでも今季のチームがシーハンから得ている内容よりは十分マシかもしれない」と主張している。





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