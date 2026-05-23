







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約381.6億円）の大型契約を結び、打線に大きな上積みをもたらすことが期待されていた。しかし、今季のタッカーは不振が続いており、厳しい声が集まり始めている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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タッカーは今季、開幕から大谷翔平選手らと打線の主軸を担っている。しかし、21日（日本時間22日）時点で打率.251、本塁打4、打点24、OPS.749の成績だ。決して壊滅的な数字ではないが、契約規模や過去の実績を考えれば、物足りない成績と言わざるを得ない。











特にタッカーが苦しんでいるのは、変化球に対して28打数で安打6、三振12と打てていないことだ。相手バッテリーに弱点を突かれ、打席で本来のスイングをさせてもらえていない場面が増えている。



デーブ・ロバーツ監督も、タッカーがボール球を追いかけていることを認めている。さらに、大型契約を結んだことで、球団に自分の価値を証明しようとしすぎている可能性にも触れた。



期待される成績を残せていないタッカーについてレビン氏は「彼はロバーツ監督の見解に反論したが、開幕からの彼の成績は嘘をつかない。スター外野手は打席で落ち着きを見せず、現在のスイングには明らかに何かが欠けている」と言及した。





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