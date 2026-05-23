“ロケットの打ち上げ”に感動、指宿の絶品“そうめん流し”…リスナーが実感した「鹿児島県」の魅力

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「スカロケ日本ガイド案件 ～教えて！ 鹿児島の魅力～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆人の優しさに溢れた種子島

昨年、種子島に移住した者です。種子島の魅力ですが、一番はなんと言っても人が優しすぎるところです！ 移住したばかりの私に対して、いろんなお裾分けをしてくれたり、「草刈りのお手伝いをするよ〜」と声をかけてくれたり、皆さん本当に優しいです。

それ以外にも、お酒はおいしいですし、温泉も最高、ロケットの打ち上げは涙が流れるくらい感動します。皆さんもぜひ、魅力たっぷりの種子島に来ていただけるとうれしいです！（鹿児島県 33歳 女性）

◆祖母が作る徳之島の味

私は千葉出身ですが、母方の両親が鹿児島・徳之島出身のため、半分は鹿児島の血が流れています。祖父母は現在、関東に移住していますが、今でも島の色が濃く、いつでも奄美の黒糖焼酎が常備されていて、祖父は三線を弾いています。

鹿児島は鶏飯が有名だと思いますが、私が大好きなのはなんといっても祖母の作る「鶏汁」です。骨付きの鶏肉と大豆、昆布が入っている汁物で、具だくさんでとてもおいしいです！ 親戚が集まるお正月は、これが定番になっています。祖母は「昔は鶏肉を捌くところから作っていた島の料理なのよ～」と言うのですが、調べても出てきません（笑）。これは徳之島の郷土料理なのでしょうか？

ちなみに、祖母は鹿児島出身だからなのかお酒が本当に強くて、いまだに大衆居酒屋で飲み放題を頼むギャルです（笑）（東京都 27歳 女性）

◆予想を超える美味しさ！

10年前に鹿児島に行った際、父が指宿にある「市営唐船峡そうめん流し」がオススメだというので、家族で行きました。正直、もういい大人だったので、そうめん流しと聞いてもテンションが上がることもなく、弟も同じような表情をしていましたが、「まぁ、マスとかも食べられるみたいだし、付き合ってやるか」のスタンスでいました。

しかし、私も弟も母もテンション爆上がりしました。そうめん流しにではなく、そうめん自体がめちゃくちゃおいしい！ 最初食べたときは、普段しない“そうめん流し”というエンタメ効果でおいしく感じているのか？ と思ったのですが、何度食べてもおいしくて、「そうめんが味の予想を超えてくることある!?」って驚きました。

そして、気がつくと定食で頼んだそうめんだけではたりず、追加のそうめんを頼んでいました。食べ終わった頃には、そうめん流しの機械が愛おしく感じていたくらい概念を覆されました。本当に最初はナメていてすみませんでした（笑）！

もし指宿へ行く方がいらっしゃったら、マジでオススメスポットです（東京都 34歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co