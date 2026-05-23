







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手が離脱するなど先発陣に綻びが生じている。こうした状況もあってか、思い切って新戦力を加え入れるべきではという意見も出始めているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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獲得候補に挙げられたのは、サンフランシスコ・ジャイアンツ所属のロビー・レイ投手。2021年にサイヤング賞を獲得した実績を持つ左腕で、今季は日本時間20日終了時点で10登板、3勝6敗、防御率4.28といった数字を残している。











同メディアは「ドジャースは昨オフに大規模な補強投資を行ったものの、先発陣の層の薄さは依然として大きな懸念材料のままだ。フロントは圧倒できるトップクラスの先発がもう1人必要だと理解している」としつつ、アダム・セリノウスキー投手、ザック。エアハード外野手の2名と引き換えにレイを獲得するトレード案を提案。



続けて、「このトレード案が成立し得る理由は、両球団のニーズに合致しているからだ。ドジャースは豊富なプロスペクト層を、メジャーで確実に戦力となる選手へ変換できる。一方、ジャイアンツはベテランの価値を、次世代の中心になり得る若い2選手へと変えることができる。これはトップ5級のプロスペクトを絡めた派手な大型トレードではない。しかし、優秀なフロント陣が実際に行うような、賢く的を絞ったタイプの取引と言える」と主張している。





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