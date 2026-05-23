明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEASTグループ第18節（最終節）が23日に行われ、鹿島アントラーズとFC東京が対戦した。

状況次第ではEASTグループの首位攻防戦となる可能性があった同ゲームだが、最終節を前に優勝争いの行方は決している。鹿島は前節、敵地で行われたジェフユナイテッド千葉戦を2－0で終えたことにより、1試合を残してEASTグループを首位で終えることを決めた。対するFC東京は、シーズンを通して鹿島と優勝争いを繰り広げてきたものの、第15節で千葉に0－3と完敗を喫したことが大きなダメージとなり、前節終了時点で優勝の可能性が消滅していた。

鹿島に所属するGK早川友基とキム・テヒョン、FC東京に所属するGKキム・スンギュと長友佑都は、FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表および韓国代表に選出された影響もあってか、今節はメンバー外となった。

試合は序盤から、両チームともにこのリーグで好成績を収めてきたことを証明するような、互角の戦いが繰り広げられる。鹿島はレオ・セアラや柴崎岳、FC東京は佐藤龍之介や遠藤渓太ら、それぞれゴールに迫る場面も作り出したが、前半はスコアレスで終了する。

後半に入ってもスコアレスで時計の針が進んだが、終盤に差し掛かった80分に試合が動く。ピッチ中央付近で相手のパスをインターセプトした知念慶が自らボールを持ち運ぶと、斜めの動きでボックス内のスペースへ走り込んだ師岡柊生が、知念からのスルーパスを呼び込む。最後はGK田中颯の位置を見てループシュートを沈めた。鹿島が誇る“ジョーカー”が2試合連続ゴールを奪い、鹿島が先手を取った。

試合はこのままタイムアップ。この結果、鹿島がEASTグループの1位2位直接対決を制し、PK戦の勝利も含めると5連勝を達成。地域リーグラウンドの最終節で有終の美を飾った。

明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドは今節をもって終了。来週からはプレーオフステージが行われる。鹿島はWESTグループを首位で終えたヴィッセル神戸との対戦が決定。一方、EASTグループを2位で終えたFC東京の対戦相手は、24日に行われるゲームの結果をもって決定する。

【スコア】

鹿島アントラーズ 1－0 FC東京

【得点者】

1－0 80分 師岡柊生（鹿島アントラーズ）

【ゴール動画】試合を決めたのは師岡柊生の一発！