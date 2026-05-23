







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕からここまで、今一つ調子が上がってきていない選手がいる。正捕手を務めているウィル・スミス捕手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督も現状に懸念を抱いているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のスミスは日本時間21日終了時点で、42試合、打率.246、4本塁打、19打点といった数字にとどまっている。同19日～21日にかけ行われたサンディエゴ・パドレスとの3連戦でも、12打数1安打とほとんど快音は聞かれなかった。











同メディアによると、ロバーツ監督はスミスを7番で起用した21日の試合後、「ここしばらく打撃の調子がよくない。自分としては打順を少し下げることで、まずはショウヘイとのバッテリーとして、捕手の役割にしっかり集中してほしかった。そして、あとは自然に試合に入っていけばいい。攻撃面への意識を少し軽くしてあげたかったんだ」とコメント。



加えて、「彼は速球を打てていない。とにかく速球に振り遅れたり、捉え損ねたりしている場面が多い、それに加えて、ストライクゾーン内のスライダーや変化球にも空振りしている。速球をしっかり捉えられず、変化球にも対応できていないとなると、かなり厳しい組み合わせだ。打席での意図や粘り強さは間違いなく見えている。だが、普段なら仕留められている打席を今はものにできていない」と、具体的な問題点に言及したという。





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