





URLをコピー



DeNA－ヤクルト（横浜スタジアム）の試合前に山本美月さんがセレモニアルピッチを行った。 ▼ 山本美月さん 「すごく緊張したんですけど、ピカチュウたちに力をもらいながら投げることができたかなと思います。モンスターボールの方が、スーパーボールよりも上手く投げられて逆になってしまったんですけど、楽しむことができました。今日の試合、ベイスターズファンの皆さん、ポケモンファンの皆さん、力を合わせて応援しましょう！」

本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。

他媒体からの提供記事の情報について







URLをコピー



※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。