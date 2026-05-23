楽天モバイル 最強パークで開催されている楽天－ロッテの試合前に、「ラブライブ！シリーズ」×パ・リーグ6球団 スペシャルコラボ 第3弾の一環で声優の大西 亜玖璃さん（「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原 歩夢役）、相良 茉優さん（同 中須 かすみ役）がセレモニアルピッチを行った。

▼ 大西 亜玖璃さん（上原 歩夢役）コメント

「終わってみればあっという間でした。緊張してワンバウンドになってしまいましたが、まっすぐ投げられたので、初めてのセレモニアルピッチにしてはよく頑張ったかなと思います。今回のご縁をいただいて、ファンの皆さんと一緒に応援できることがありがたいですし、選手の皆さんが自分らしい試合をできることを祈っています。応援しています！」

▼ 相良 茉優さん（中須 かすみ役）コメント

「やらかしましたね～！練習では5回に1回くらい良い球が投げられていたのですが、球が抜けることが多かったので、抜けないようにと思いすぎたら引っかかってしまいました。後悔が残りますが、また機会があれば頑張りたいと思います。このあとは楽天イーグルスの温かいファンの皆さんと一緒に頑張って応援します。勝利を願っています！」