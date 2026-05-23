中日、広島を1点リードで中盤へ

1回表に広島が先制したが、直後の1回裏に中日が2点を得て逆転。2回裏にも追加点を挙げた中日が3-1とリード。3回表に広島が1点を返し2点差としたが、3回終了時点で中日が3-2と1点リードで序盤を終えた。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ

「広島カープ」のニュースまとめ