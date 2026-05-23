







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、ブレイク・スネル投手が左肘遊離体の除去手術を受けた。この手術はデトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手が受けたものと同じだというが、そのスクーバルがスネルについて言及したという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞していた中、5月上旬に左肘遊離体の除去手術を受けた。通常の内視鏡手術ではなく、ナノスコープを使用した処置が行われたというが、術後約2週間で投球練習を再開するなど目覚ましい回復ぶりを見せている。











同メディアは「関係者全員が今季中の力強い復帰を期待している中、スクーバルがスネルへメッセージを送った。彼も肘に遊離体を抱えており、MLBで初めてナノニードル処置を受けた選手だった。既にブルペン投球を再開しており、報道によれば手術から6〜8週間以内の復帰も可能と見られているが、彼はこの処置がスネルにとってもうまくいくことを願っている」と言及。



続けて、「彼がどんなプランを立てているのかは分からないし、MRIの結果も見ていない。関節内にどれくらい遊離体があるのかも知らない。でも、もし彼がより早くメジャーに戻れて、球団側もこの方法により自信を持てるなら、それは素晴らしいことだ。他の選手たちの助けにもなるなら、自分は大賛成だ」というスクーバルのコメントを伝えている。



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