







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、今夏のトレード期限に向けて先発ローテーションの補強を検討する可能性がある。候補として名前が挙がっているのは、サイ・ヤング賞の受賞歴もあるサンフランシスコ・ジャイアンツのロビー・レイ投手だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のギャレット・ケルマン記者が言及した。



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ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手を擁しているものの、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手の離脱があり、先発投手の層には依然として不安が残っている。そこで、フロントは左腕の先発をもう1人加える可能性がある。











そこで候補となるのがレイだ。レイは経験豊富な左腕で、サイ・ヤング賞受賞歴を持ち、大舞台で空振りを奪えるタイプの投手でもある。今季序盤は50回1/3を投じて防御率3.04、WHIP1.17、奪三振49を記録している。



ドジャースがレイを獲得するためには、左腕の有望株であるアダム・サーウィノウスキー投手とザック・エアハード外野手を放出すべきだと言われている。



急浮上したドジャースの補強案についてケルマン氏は「レイは優勝争いに貢献できることを十分に証明しており、ドジャースは常に一歩先を見据える球団だ。彼を獲得すれば、先発ローテーションの厚みが増し、プレーオフ進出の可能性が高まり、さらに同地区のライバルを弱体化させることができる」と言及した。





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