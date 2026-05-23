○ ブリュワーズ 5 － 1 ドジャース ●

＜現地時間5月22日 アメリカンファミリー・フィールド＞

ドジャースの大谷翔平選手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのブリュワーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でフル出場。8試合連続安打を含む2出塁＆1打点を記録したが、チームは敗れ連勝は「2」で止まった。

初回の第1打席はブリュワーズの若手右腕・ヘンダーソンと対戦し四球で出塁。二死後、4番・タッカーの打席で二頭を狙うも、ブリュワーズ側からのチャレンジもあり失敗に終わった。

再び先頭だった4回の第2打席は、2ボール2ストライク後の外角チェンジアップを上手く右前へ弾き返し、指名打者出場試合では8試合連続安打をマーク。二死一塁だった5回の第3打席は三たびヘンダーソンと対峙し、最後は低めチェンジアップに体勢を崩され空振り三振に倒れた。

5点を追う7回の第4打席は一死一、三塁の好機で3番手左腕のアシュビーと対戦。1ボール後の高めシンカーを弾き返した打球は左犠飛となり、3試合連続打点をマークした。

4点を追う9回は二死無走者で4番手右腕のパトリックと対戦し左飛。この日は3打数1安打1打点、1四球1三振の打撃結果で、今季の打率は.273、OPSは.882となった。

ドジャース打線は相手先発のヘンダーソンを打ち崩せず6回まで無得点。7回に大谷の犠飛で1点を返すも完封負けを回避するのがやっとだった。

ここまでチームトップの6勝を挙げている先発のロブレスキは、初回に打者一巡の猛攻を受けるなど2回までに5失点。3回以降はノーヒット投球でゼロを刻んだが、5回8安打5失点の結果で2敗目を喫した。