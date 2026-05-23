チャンピオンズリーグ（CL）出場圏外の6位に転落したユヴェントスは、最終節トリノ戦でトルコ代表FWケナン・ユルディズを欠くようだ。22日イタリアメディア『スカイ』が報じた。

報道によると、ユルディズはふくらはぎを負傷し、24日に行われる“トリノ・ダービー”に出場できないという。2〜3週間の離脱が見込まれているが、トルコ代表が24年ぶりに出場するFIFAワールドカップには影響しない見込みだ。

セリエAで熾烈なCL出場権争いが繰り広げられるなか、ユヴェントスは前節に上位陣で唯一敗戦を喫して6位に後退。3位ミラン、4位ローマとは勝ち点差「2」、5位コモとは勝ち点で並んでおり、“ビアンコネロ”はダービー勝利が必須の上、さらにライバルたちの取りこぼしを願うしかない状況だ。

セリエAの順位決定方式は（1）勝ち点、（2）当該同士チームの対戦成績、（3）当該チーム同士の対戦における得失点差、（4）得失点差、（5）総得点、（6）抽選の順。ミランと勝ち点で並んだ場合は（4）でユヴェントス優位、ローマと勝ち点で並んだ場合は（2）でユヴェントス優位だが、コモと勝ち点で並んだ場合は（2）でコモ優位だ。つまり、ミラン、ローマ、コモのうち2チーム以上が勝利した場合、ユヴェントスは試合結果に関わらず4位フィニッシュが叶わなくなる。

大一番を欠場することになったユルディズは、今季公式戦47試合に出場して11ゴール10アシストを記録。2025－26シーズンのセリエA最優秀若手選手に選ばれるなど、チームの攻撃を牽引していた。