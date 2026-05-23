ロッテは23日、5月22日に開始した「マリーンズ ボンボンドロップシール」の一部予約販売について、球団ECサイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となったと発表した。

「チャンスくんデザイン」は、5月22日12時より球団ECサイトにて予約販売を開始し、用意していた初期在庫が即日完売（※後日キャンセル分が発生する可能性あり）。

また同日、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度新規有料会員向けに予約販売を開始した「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」の2種デザインについても大きな反響があり、単日での新規有料会員入会数は通常時比較で約18倍となった。

さらに、両デザインについては、5月23日13時00分から観戦チケット「ファンクラブ有料会員WEB限定先行販売」のオプション追加機能として販売する。対象試合は8月4日、5日の西武戦、8月7日～9日のオリックス戦の計5試合。加えて、すでに2026年度TEAM26有料会員へ入会されている方を対象に、5月29日15時00分よりZOZOマリンスタジアム球場外周TEAM26ブースにて、「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」の2種デザインの予約販売を開始する。

なお、両デザインの商品受け取りは、8月4日の西武戦以降、球場TEAM26ブースにて実施。いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了する。