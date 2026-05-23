







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷をはじめとしたスター選手に加え、将来が期待されるプロスペクトも多数擁している。こうした選手たちはトレード要員としても価値があるが、米メディア『ドジャースネイション』は2名の選手の今後に注目している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



動向が注目されているのは、現在22歳のマイク・シロタ外野手と、19歳のエミル・モラレス内野手。この両名は先日、シロタが2A、モラレスがA＋にそれぞれ昇格している。











同メディアは「ドジャースは将来に影響を与える可能性のある2つの組織的な動きを行った。それは、シロタとモラレスを昇格させたことだ。シロタはMLBパイプラインによるドジャースのプロスペクトランキングで4位、モラレスは5位にランクインしており、MLB全体ではそれぞれ42位と57位に位置している。両選手ともチームにおける“宝石”のような存在であり、将来の球団を支える土台になり得る才能だ」と言及。



その一方で、「他球団とは違い、ドジャースには『今すぐ勝たなければならない』という強い期待がある。そのため、トレード期限までにシロタかモラレスのどちらか、あるいは両方が放出要員となる可能性もある。2人の中では、シロタの方がトレード要員として挙がる可能性が高い。というのも、ドジャースのファームは外野手の層が信じられないほど厚いからだ」と指摘している。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】