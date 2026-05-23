U－17日本代表がAFC U－17アジアカップサウジアラビア2026を制した。

22日に決勝が行われ、U－17日本代表はU－17中国代表と対戦。31分に里見汰福（ヴィッセル神戸U－18）がドリブルで仕掛け、ペナルティエリア右から右足でゴール左下隅に沈めて先制に成功する。

42分、U－17日本代表敵陣でボールを奪うと、ルーズボールに反応した和田武士（浦和レッズ）が絶妙のフライスルーパスを前方へ供給。抜け出した齋藤翔（横浜FCユース）が相手GKをかわしてチームに追加点をもたらした。

さらに前半アディショナルタイム2分、再び敵陣でのボール奪取からU－17日本代表が追加点を獲得。最後は北原槙（FC東京）がペナルティエリアの外から左足でミドルシュートを決めて、大会通算6点目を記録した。

後半に中国代表の反撃を受けて2点を返されたU－17日本代表だが、逃げ切って3－2で勝利。2023年以来2大会ぶり5度目のアジア制覇を成し遂げた。北原は大会得点王に輝くとともに、大会MVPにも選出。GK大下幸誠（鹿島アントラーズユース）は大会ベストGKに選ばれた。

U－17日本代表はアジア王者として、11月にU－17 FIFAワールドカップカタール2026に臨む。

【ハイライト動画】日本代表