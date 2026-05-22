







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷をはじめとしたスター選手に加え、将来が期待されるプロスペクトも多数擁している。こうした選手たちはトレード要員としても価値があるが、米メディア『ファンサイデッド』は、ホスエ・デポーラ外野手については放出NGと主張している。



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現在20歳のデポーラは2022年1月、アマチュア・フリーエージェントとしてドジャースに加入。MLB公式サイトの一つである『MLBパイプライン』が発表しているプロスペクトランキングではチーム1位、全体9位にランクインしている逸材だ。











同メディアは「ワールドシリーズ（WS）進出を狙う各球団が、トレード期限までに守らなければならない『絶対放出不可』のプロスペクト」と題した記事の中で、ドジャースをはじめとした9チームについて、手元に置き続けるべきプロスペクトをピックアップ。



ドジャースはデポーラが選ばれたが、「チームがトレード期限に向けて、層の厚い若手外野手グループを活用するのはほぼ確実と言っていい。しかし、だからこそ彼だけは手放すべきではない。コンタクト能力と圧倒的なパワーを兼ね備え、群を抜いた打撃の天井を持っているからだ。チームはフレディ・フリーマン内野手らスター選手が年齢とともに下降していく中で、低コストで長期保有できる“大砲”を必要としている。彼は将来的にクリーンアップを任されるスター打者になり得る存在に見える」と記している。





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