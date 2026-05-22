22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、同日の巨人戦で大活躍した阪神の3番・森下翔太、4番・佐藤輝明、5番・大山悠輔のクリーンナップについて言及した。

3番・森下は先制打を含む2本の適時打で3安打2打点、4番・佐藤は2安打1打点、5番・大山はライトへ第6号2ランとこの日チームが挙げた7打点中5打点がクリーンナップだった。

五十嵐氏は「まっすぐに対しての反応がとても良かったですね。（森下は）外のコースを逆らわず反対方向、その前もインコースをしっかり見せていて、1球外にいって完璧に捉える。佐藤もインコースの良いボールなんですけど、軽く振り抜いている。スイングスピードも速いし、コンタクト率も高いし、しっかり飛ばせる。ボール球も見送るんですよ、スイングスピードが早いからポイント近くまで引き寄せられるのかなと見ていて感じる。それくらいこの3人を止めるのは難しかったですね」と分析した。

番組MCを務めた谷繁元信氏は「すごいですね、森下、佐藤は去年よりも1ランク、2ランク上がっていると見ています」と評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』