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ロサンゼルス・ドジャースが、マイアミ・マーリンズのサンディ・アルカンタラ投手の獲得候補として再び名前を挙げられている。さらに、アルカンタラを獲得するために、ドジャースが好調を維持しているアンディ・パヘス外野手を放出すべきとの声もあがった。米メディア『スポーティング・ニュース』のジョン・コナハン記者が言及した。



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アルカンタラは、ここ数年にわたってトレード候補としてたびたび名前が挙がってきた投手だ。マイアミ・マーリンズのエースでありながら、チーム状況次第ではいつ放出されても不思議ではない存在と見られている。











実績のあるアルカンタラをマーリンズが簡単に放出することは考えられず、先発投手を補強したいドジャースはパヘスとザイア・ホープ外野手を放出すべきだと言われている。



特にパヘスはメジャー3年目で、すでに大谷翔平選手らとスタメンに名を連ねるほど信頼できる右打者として存在感を高めている。マーリンズにとっては、打線のバランスを整える上で魅力的な存在になるだろう。メジャーで結果を残し始めている若手の外野手を獲得できる点は、大きな見返りとなる。



パヘスの放出という驚愕の案についてコナハン氏は「残念ながら、たとえトレードがドジャースをさらに強力なチームにするとしても、マーリンズがアルカンタラを手放してパヘスを獲得することは最悪の選択ではないかもしれない」と言及した。







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